亞股震盪 聯準會降息前投資人如何因應？

亞股近期出現恐慌性震盪，PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億表示，震盪因素主因受到美國聯準會（Fed）降息預期和經濟數據影響，而非亞太地區本身的經濟狀況，由於亞太市場兼具多元投資機會，建議中長期持有，短期波動不必過於擔心。

不過，隨近日公布的經濟數據，特別是美國的就業數據，卻為市場帶來隱憂，失業率上升的幅度觸及警戒值，讓市場懷疑先前對經濟不會硬著陸的預期是否過於樂觀，因此導致股市出現震盪修正。

至於在降息前，投資人該如何因應此局勢變化？曾訓億建議，首先應關注即將發布的經濟數據，應仔細分析市場及其長期趨勢。舉例來說，投資人需要根據自身狀況進行評估，若認為經濟可能走向衰退，則可考慮在市場尚有獲利的情況下進行獲利了結；但若對經濟前景持樂觀態度，則可在經濟數據回暖時重新進場。

然而，近期在高波動的市場中，可保持一定的現金流，既可以在市場低點時進場布局，也可以在經濟數據明朗後做出準確的投資決策，建議若經濟數據顯示經濟並未走向衰退，資金行情依然存在，則可以選擇繼續參與市場。

投資操作上，曾訓億建議，若投資人對亞太市場有中長期的配置需求，應該保持耐心，關注市場的長期發展趨勢，如當市場過度悲觀導致股票價格大幅下跌時，則是中長期投資者進場的好時機。另外，亞太基金提供多元化投資的機會，因此保持資金合理配置，不應過於集中於某單一市場或行業，透過多元化投資來分散風險，獲取穩定回報。