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美經濟衰退機率升高 法人提醒台股整理期恐拉長

中央社／ 台北8日電

台股暴跌之後，連2天強彈，7日集中市場指數大漲794.26點或3.87%，收在21295.28點，創史上最大收盤漲點，週三美股開高走低尾盤收黑。法人提醒，美國「薩姆規則」（SahmRule）已觸發，經濟衰退機率升高，股市整理期恐拉長，投資人短期追漲宜慎。

根據「薩姆規則」的定義，失業率的3個月移動平均值，若比之前12個月的低點躍升至少0.5個百分點，顯示經濟陷入衰退。薩姆規則被視為觀察經濟衰退重要的領先指標。

根據美國勞工統計局上週五公布的數據，美國7月失業率升至4.3%，為2021年10月以來的最高水準，較低位高出0.5個百分點，已觸發薩姆規則。

台股昨天漲點創歷史新高，三大法人合計僅小買新台幣7.48億元，外資、自營商都站在賣方，分別賣超77.95億元和19.55億元。

投資人不安情緒揮之不去，週三美股主要指數開高走低，道瓊工業指數下跌234.21點或0.6%，收38763.45點，標普500指數下滑40.53點或0.77%，收5199.5點，那斯達克指數下挫171.05點或1.05%，收16195.81點，費城半導體指數挫跌141.3點或3.09%，收4426.27點。

個股方面，科技股回挫，台積電ADR小跌0.35美元或0.23%，收155.04美元，輝達（NVIDIA）大跌5.34美元或5.12%，收在98.91美元；美超微（Supermicro）因發布財報不如預期，7日股價暴跌124.24美元或20.14%，收492.7美元。

群益投顧總經理范振鴻分析，這兩天隨著台積電回穩，台股止跌強彈，最恐慌的時間過去，不過提醒投資人還是得特別留意，因為薩姆規則已經觸發，根據過去歷史經驗，美國經濟未來3至4個月的衰退機率幾乎百分之百，為基本面埋下不確定性，股市修正時間恐拉長。

台積電 美國經濟

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