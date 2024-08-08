台股單日漲點500點以上 三個月後平均報酬率達7%

近期台股走勢大震盪，在歷經大跌後，近兩日又呈現大漲，8月7日大盤大漲794.26點，創台股史上單日最大漲點；統計2000年以來，大盤單日漲500點以上的台股後市平均表現佳，法人建議，現階段全球市場高檔震盪，看好台股後市下，可以波動相對低的台股基金或台股高息ETF介入。

根據群益投信統計資料顯示，2000年以來，大盤單日漲點500點以上共有11次，統計前十次大盤後一周、後一個月、後二個月、後三個月上漲機率近七成以上，平均表現也都是正報酬，而且平均漲幅分別為1.31%、4.20%、6.94%、7.62%表現亮麗。

群益投信表示，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，台股動盪之下，分散風險的最佳投資方式就是台股基金或台股高息ETF。在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，大盤PE從今年高檔20倍已修正來到15倍相對合理評價，加上台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率29%，整體來看，全球景氣仍屬有撐，長多格局仍可期，這次修正在於台股GDP年增率領先股市短期見高加上美國大選前二個月大多屬震盪局面。目前看短期拉回季線整理後仍偏多操作，無礙中長期偏多趨勢。