快訊

美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

獨／童子賢：反核人士說核電不是發電主流 我要說明這個觀念是錯的

背負和平的重量往上攀：烏克蘭攀岩選手珍雅的故事

台股單日漲點500點以上 三個月後平均報酬率達7%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

近期台股走勢大震盪，在歷經大跌後，近兩日又呈現大漲，8月7日大盤大漲794.26點，創台股史上單日最大漲點；統計2000年以來，大盤單日漲500點以上的台股後市平均表現佳，法人建議，現階段全球市場高檔震盪，看好台股後市下，可以波動相對低的台股基金或台股高息ETF介入。

根據群益投信統計資料顯示，2000年以來，大盤單日漲點500點以上共有11次，統計前十次大盤後一周、後一個月、後二個月、後三個月上漲機率近七成以上，平均表現也都是正報酬，而且平均漲幅分別為1.31%、4.20%、6.94%、7.62%表現亮麗。

群益投信表示，近期台股雖然震盪，但後市卻不悲觀，台股動盪之下，分散風險的最佳投資方式就是台股基金或台股高息ETF。在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，大盤PE從今年高檔20倍已修正來到15倍相對合理評價，加上台股企業獲利仍持續上揚、2024年年增率29%，整體來看，全球景氣仍屬有撐，長多格局仍可期，這次修正在於台股GDP年增率領先股市短期見高加上美國大選前二個月大多屬震盪局面。目前看短期拉回季線整理後仍偏多操作，無礙中長期偏多趨勢。

群益馬拉松基金經理人陳沅易表示，在產業看法方面，科技產業中，晶圓代工龍頭的先進製程及CoWoS先進封裝產能供不應求，近期傳出漲價消息，對供應鏈帶來正向激勵，例如：半導體製程設備、測試耗材、驗證分析等，可留意後續營運表現。另外，逢低承接產業趨勢向上的個股，例如，伴隨輝達成長可能受惠類股，自行車、製鞋、受惠美國房地產復甦傳產外銷類股；壽險金控債券資產可望受惠降息幅度提升。

大盤單日漲逾500點後市平均表現(資料來源︰CMoney，群益投信整理)
大盤單日漲逾500點後市平均表現(資料來源︰CMoney，群益投信整理)

台股 報酬率

延伸閱讀

台股大跌兩天後也連漲兩天…794還是矮1807點一大截！ 專家：ETF都有皆開心

台股暴跌後暴漲！他嗨喊「2024是刷榜年」 網卻憂歷史重演

就市論勢／跌多科技族群 動能強

台股強彈794點 融資餘額微增3.94億元

相關新聞

美股震盪收跌拉低台股早盤跌逾400點 台積電挫低19元

美股周三（7日）走勢震盪走低，影響台股8日開盤下跌248.12點，開盤指數為21,047.16點，早盤跌逾400點，最低...

美股昨日收黑...台股大盤今日續強？轉債避險1關鍵需注意：非投等要多準備

昨晚美股剛開盤時是上漲的，不過隨著財報陸續出爐後，由科技股開始下跌，收盤4大指數全面收黑：道瓊-0.60%、標普 -0.77%、納斯達克指數-1.05%、費城半導體指數-3.09%；台積電ADR-0.23%。

台股大跌兩天後也連漲兩天…794還是矮1807點一大截！ 專家：ETF都有皆開心

台股大跌了兩天之後又連漲兩天，還創下最大漲幅794點，約當3.87％。

昨創單日最大漲點 專家分析：台股反彈無量 將震盪整理

台北股市繼前天大漲六七○點後，昨天續漲七九四點，指數以二萬一二九五點作收，漲幅百分之三點八七，收復五日線、半年線，以及兩...

日圓甜甜價不再有？日股匯市上沖下洗 短線投資注意2大觀察點

日股在歷經數日上沖下洗後，6日開盤全面上漲強反彈，究竟投資日本還是顯學嗎？日圓甜甜價不再了嗎？專家指出有兩大觀察點...

富蘭克林：精選收益策略 做好迎接降息準備

最新聯準會利率決議如預期連八凍，維持聯邦基金利率目標於5.25-5.5%高原區間不變，會後聲明也從「高度關注通膨風險」轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。