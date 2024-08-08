美股昨日收黑...台股大盤今日續強？轉債避險1關鍵需注意：非投等要多準備

昨晚美股剛開盤時是上漲的，不過隨著財報陸續出爐後，由科技股開始下跌，收盤4大指數全面收黑：道瓊-0.60%、標普 -0.77%、納斯達克指數-1.05%、費城半導體指數-3.09%；台積電ADR-0.23%。

而債券及匯率市場方面，債券殖利率收高（價格下跌）、美元也走強，不過美元兌日圓相對震盪的，女子撰文當下是1美元兌145.9日圓，但在過去24小時內，一度來到146.78日圓。

由於日圓再度回檔到相對弱勢的區間，女子對於今天日本股市的表現相對期待比較多；而台股方面，可能表現偏向悲觀，甚至可能跟美股趨勢相同，大家可能須要特別留意。

債券方面，女子跟先前的看法一致，由於仍在震盪階段，有閒置資產的朋友，女子也不覺得一次投入是好的選擇，如果你期待降息，那震盪的時候分批進場可能比較能達到分散風險的作用。

至於怎麼挑選債券ETF，女子仍以美國公債、投資級公司債為優先考量，非投資等級債女子真的不建議。

或者大家真的要去瞭解這檔債券ETF背後的債券發行公司是什麼領域、在哪個國家。

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