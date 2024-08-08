美股昨日收黑...台股大盤今日續強？轉債避險1關鍵需注意：非投等要多準備
昨晚美股剛開盤時是上漲的，不過隨著財報陸續出爐後，由科技股開始下跌，收盤4大指數全面收黑：道瓊-0.60%、標普 -0.77%、納斯達克指數-1.05%、費城半導體指數-3.09%；台積電ADR-0.23%。
而債券及匯率市場方面，債券殖利率收高（價格下跌）、美元也走強，不過美元兌日圓相對震盪的，女子撰文當下是1美元兌145.9日圓，但在過去24小時內，一度來到146.78日圓。
由於日圓再度回檔到相對弱勢的區間，女子對於今天日本股市的表現相對期待比較多；而台股方面，可能表現偏向悲觀，甚至可能跟美股趨勢相同，大家可能須要特別留意。
債券方面，女子跟先前的看法一致，由於仍在震盪階段，有閒置資產的朋友，女子也不覺得一次投入是好的選擇，如果你期待降息，那震盪的時候分批進場可能比較能達到分散風險的作用。
至於怎麼挑選債券ETF，女子仍以美國公債、投資級公司債為優先考量，非投資等級債女子真的不建議。
或者大家真的要去瞭解這檔債券ETF背後的債券發行公司是什麼領域、在哪個國家。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲碎念女子萬萬歲 Murmur Girl授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言