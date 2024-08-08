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台股大跌兩天後也連漲兩天…794還是矮1807點一大截！ 專家：ETF都有皆開心

聯合新聞網／ Andyworld
台股示意圖。記者曾學仁／攝影
台股示意圖。記者曾學仁／攝影

台股大跌了兩天之後又連漲兩天，還創下最大漲幅794點，約當3.87％。

雖然是最大漲幅，但是站在1807點的跌幅旁邊，這樣的漲幅似乎還是矮了一大截！

剛剛用moneyDJ這個網站去比較幾個ETF的績效走勢，分別是0050、0056、00878和00919這幾檔熱門ETF，發現在三年、兩年、一年、六個月、三個月和一個月的區間裡頭，市值型ETF和高息型ETF各有表現，因此更是應驗「風水輪流轉」這句古人智慧。有興趣的人可以拉自己想看的標的去比較一下。

以前總有市值型ETF和高息ETF之爭，其實這兩種ETF除了邏輯不同之外，對於投資的目的也不同，不用太過於爭執這方面的區別。要長期成長的投資人就選擇市值型ETF，需要領息的投資人就選擇高息型ETF，或者將資金分成兩份各買一半，看風水時運轉到哪個方位，手頭上不都有令人開心的標的嗎？

另外提醒一下，今天金控股當中有兆豐金和第一金進行除權息。

兆豐金現金1.50元+股票0.3元，開盤價約38.8元

第一金現金0.85元+股票0.3元，開盤價約26.6元

最近股市回檔頗深，再加上除權息價位，若有人想入手這兩檔，可以密切注意股價變化！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 市值型

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