昨創單日最大漲點 專家分析：台股反彈無量 將震盪整理

台北股市繼前天大漲六七○點後，昨天續漲七九四點，指數以二萬一二九五點作收，漲幅百分之三點八七，收復五日線、半年線，以及兩萬一千點關卡，但成交量萎縮至四四三三億元，且三大法人買超僅七億元。

台股昨天刷新歷史單日最大漲點紀錄，但成交量急縮，國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，指數大漲卻無量，代表台股此處只是跌深後的反彈，只是短線賣壓獲得化解，而非買盤回籠。

大盤這波崩跌是來自於市場對經濟前景的疑慮，蔡明翰說，如果疑慮已經獲得澄清、買盤回籠，股市的表現不會只有價漲，成交量也會擴增，以目前的強彈價量情形來看，後續指數表現將是震盪整理，台股若要轉強，得等到投資人對於經濟基本面的疑慮消除，且買盤回籠，才能轉為回升格局。

個股及類股幾乎全面上漲，十九大類股中，僅水泥小跌百分之○點一，餘均上漲，其中尤以電器線纜類股勁揚百分之五點九最強勢；族群中，AI、半導體也分別大漲百分之五點一及百分之四點五，成為市場關鍵的領漲指標。

權王台積電昨漲四十元，收九二○元的最高價，漲幅百分之四點五五，貢獻大盤三四二點；聯發科大漲七十五元，以一一五○元收盤；權值股中近期表現相對弱勢的鴻海漲三元，收一七○點五元。

蔡明翰表示，目前台股仍暫時以跌深反彈視之，目前對於經濟前景看法分歧，能反彈只是因為短時間內跌太深，沒有意願再往下砍，反映在量能萎縮上，指數理論上不會再創新低，除非有更多證據顯示經濟將出現實質衰退，跌勢才會追空，否則投資人就是在震盪中等待時機。

國泰投信總經理張雍川指出，台股這波回檔是獲利回吐的修正，因為基本面並沒有什麼改變，且預期九月起到年底聯準會會降息三碼，美國經濟的疲弱感可獲得消除，因此對第三季股市看法是區間盤整，而第四季是科技業傳統旺季，剛好能呼應降息刺激經濟成長動能的效果。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，台股昨天創下史上最大漲點，短線止跌訊號已經顯現。不過台股連二天合計反彈一四六四點，雖已收復五日線與半年線，但上檔仍面臨十日線和季線反壓；另外，黑色星期一在二萬一六三八點至二萬九八二點形成六五六點的空方缺口，也需要快速回補，才有利多頭續攻。

台股五日崩跌一八○七點，創史上最大跌點，證交所統計的違約交割昨出爐，違約買賣合計總金額僅七二七九萬元，也沒有達到資訊揭露標準的個股，相較於上周黑色星期五導致的違約交割二點四億元減少很多，出乎市場意料之外，但也讓市場鬆了一口氣。