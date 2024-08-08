台股強力反彈仍有疑慮 市場緊盯五大隱憂

台股昨（7）日強力反彈，投資人對後市仍有疑慮，市場聚焦五大隱憂，分別為：台股結構「價漲量縮」、融資減肥不足、指數大漲但恐慌指數攀高、外資期貨未平倉淨空單仍達3.1萬口、逆價差擴大。

台股近二日跌深反彈，昨天更強勢噴出。雖然趨勢上台股短線反彈機率高，不過從周K線觀察仍處「中期修正」格局。

台股市場五大隱憂現蹤 圖／經濟日報提供

從短線看，法人指出，台股雖連二日收紅，不過觀察目前股期雙市有五大疑慮現蹤。

五大疑慮中，首先，台股呈現量價結構不利格局。觀察台股本波拉回修正再反彈，呈「下殺有量、上漲量縮」態勢，顯示市場停損投資人多，追漲買盤相對少，行情恐有弱勢反彈之虞。

二，融資減肥不足。統計台股自7月11日歷史新高24,416點回檔修正至8月5日最低19,783點止跌，區間跌幅19.8%，同期間融資餘額減幅僅8%，融資減肥幅度明顯不足。

三，指數大漲恐慌指數卻攀高。台股昨天大漲794點，史上單日最大漲點，正常情況下台股恐慌指數應回檔，不過實際上卻跳空大漲，盤中一度衝高至48.05，攀四年多來波段高峰，終場仍勁揚21.4%到35.58，顯示投資人恐慌情緒增溫更甚。

四，近來外資在股期雙市籌碼變化頗堪玩味。儘管昨日現貨市場賣壓不大，期貨市場淨空單也減3,593口至31,932口，但仍遠超過2萬口警戒線，顯示外資對台股後市疑慮仍高。

第五，期貨最重要功能就是「價格發現」，觀察近二日股期雙市價差由6日逆價差81.02點擴大至昨日164.28點，不利台股行情反彈。