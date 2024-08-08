台股開趴勁揚794點 漲點史上最大

台股昨（7）日在美股回神，加上台積電領漲下，指數「開高震盪、尾盤再拉高」。外資雖轉賣，不過投信大買104億元，加上五大壽險金控買超12.3億元，配合市場主力與中實戶等內資點火拉抬，終場指數強揚794點、創史上最大漲點，收21,295點，成交量萎縮至4,539億元。

台股連續兩個交易日強勢反彈，指數合計彈升1,464點。觀察盤面，台積電（2330）扮演助攻要角，鴻海、聯發科同步貢獻多方漲點，集中市場電子類股上漲逾4%；代表中小型股的櫃買指數上漲逾5%。

台股史上前五大漲點 圖／經濟日報提供

個股及類股幾乎全面上漲，尤以電器線纜類股勁揚5.9%最強勢；族群中，AI、半導體也分別大漲5.1%及4.5%，成為領漲指標。

千金股族群則全數上漲，其中尤以信驊、世芯-KY、緯穎、川湖等四檔亮燈漲停最為強勢，檔數則因創意、川湖同步大漲，擠進千金股行列，使檔數增至13檔。

三大法人進出動向上，昨天共計買超台股6.4億元。其中外資由轉買為賣、賣超77.9億元；投信買超103.9億元，連26買、累計買超1,801.8億元；自營商賣超19.5億元，累計連22賣、賣超2,693.7億元。八大公股行庫昨天則逢高調節儲備銀彈，小賣1.2億元，連二賣。

五大壽險金控昨日合計買超12.3億元，從權值王台積電、台灣50的進出來看，均可看出壽險資金進場護持；市場主力大戶及中實戶部分，也看到包括台積電、台灣50等買超著墨的身影。

台股5日重挫1,807點，市場關注是否出現鉅額違約交割。證交所昨日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額7,279萬元，是今年第五高，買賣相抵後僅207萬元，並未出現失序狀況。

綜合台新投顧副總黃文清、第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生看法，台股昨天創下史上最大漲點，短線止跌訊號已經顯現。不過台股連二天合計反彈1,464點，雖已收復5日線與半年線，但上檔仍面臨10日線和季線反壓；另外，黑色星期一在21,638點至20,982點形成656點的空方缺口，也需要快速回補，才有利多頭續攻。