台股強彈794點 融資餘額微增3.94億元

台股今天延續反彈氣勢開高續攻，終場收在21295.28點，強漲794.26點，創台股收盤歷年最大單日漲點。被視為散戶動能的融資餘額，在連續2天瘦身逾百億元後，今天小幅增加新台幣3.94億元。

根據統計，5日融資餘額減少182.87億元，6日減少163.06億元，已連續2天瘦身逾百億元。證交所信用交易統計今天晚間出爐，台股最新融資餘額為2916.54億元，相較6日2912.6億元，增加3.94億元。

萬寶投顧執行長王榮旭認為，融資斷頭通常是轉折點，後續台股能否向上要看市場買進的積極度，如果積極度不高，指數也難以推升。

短線上融資餘額要瘦身到多少，他認為，並未有絕對數字，上檔空間要看市場買盤推升力道，也就是「唯量」是問。