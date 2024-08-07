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台股7月上沖下洗 定期定額買股金額攀升至157.9億元新高

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台股7月行情上沖下洗，雖然外資調節壓力加大，但不減散戶投資人逢低進場意願。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股7月行情上沖下洗，雖然外資調節壓力加大，但不減散戶投資人逢低進場意願。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台股7月行情上沖下洗，雖然外資調節壓力加大，但不減散戶投資人逢低進場意願，臺灣證券交易所7日公布，7月定期定額買股金額攀升至157.9億元，連五月遞增，持續締造單月歷史新猷。

受惠人工智慧（AI）題材續熱、上市櫃公司獲利重返成長、市場資金充沛等有利條件，台股7月自23,000點急攻至24,000點新里程碑，但後來美大型科技股漲多拉回、地緣政治風險升溫等變數出現，呈現先揚後抑走勢，高低點逾2,500點。

雖然外資7月大舉調節台股超過3,500億元，但台股下檔仍具一定支撐，主要買盤來自投信及八大公股券商，其中，散戶投資人逢低進場布局，透過申購ETF、主動式基金，或證券商的定期定額買股，亦發揮資金挹注效果。

證交所最新統計，7月定期定額買股金額持續上揚至157.9億元，自3月以來連五個月增加，不但較6月的136.7億元大增21.1億元，且自今年元月單月正式突破100億元規模以來，短短半年就成長五成，並成為穩定台股的一股新興力量。

證交所資料顯示，台股7月當沖比34.2%，低於前一月的34.7%，位於今年相對低檔水準，當沖戶數13.8萬戶，較上月略增，至於有交易戶數則明顯走高至453.9萬戶，蔚為另一個行情交投熱絡的指標。

ETF 台股 定期定額 散戶投資人 當沖 證交所

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