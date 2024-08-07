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逸達營收／前列腺癌藥銷售帶動 前七月營收年增255%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）7日公告7月合併營收約3,570萬元，較上月成長12%，較去年同期大增82,930%。累計今年前七月合併營收約2.34億元，較去年同期成長255%。

逸達表示，7月合併營收組成包括供貨CAMCEVI六個月劑型予美國經銷商及中國大陸授權夥伴之銷貨收入計2,297萬元，以及CAMCEVI六個月劑型美國市場之銷售分潤1,273萬元。

受惠於美國市場授權夥伴持續擴展銷售渠道，CAMCEVI六個月劑型7月美國終端市場銷售量2,255支，較上月的1,747支成長29%，較去年同期成長54%，同時寫下美國上市以來單月次佳紀錄；展望未來，美國市占率增長趨勢不變。

根據逸達與美國市場授權夥伴簽訂之授權合約，每支CAMCEVI對逸達之營收貢獻包含供貨予授權夥伴時所產生的銷貨收入，以及授權夥伴將CAMCEVI於終端市場銷售後，逸達所能享有之銷售分潤。

逸達預計於今年第4季向美國FDA提出CAMCEVI三個月劑型美國藥證申請，2025年獲得藥證，取得CMS核發之J-code後於2026年上半年正式上市銷售。

歐洲授權夥伴Accord Healthcare計劃於今年底在歐洲推出CAMCEVI六個月劑型；中國大陸授權夥伴長春金賽藥業則預計於今年年底向中國大陸藥監局（NMPA）遞交CAMCEVI六個月劑型藥證申請。

此外，CAMCEVI用於兒童中樞性性早熟以及停經前乳癌之三期臨床試驗亦積極持續進行中。隨著CAMCEVI於新劑型、新市場以及新適應症的持續推進，逸達中長期營收可望層層向上堆疊加乘，成長可期。

FDA 營收 美國

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