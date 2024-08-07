就市論勢／跌多科技族群 動能強
盤勢分析
日本升息加上美國經濟趨緩，造成美股、日股、台股急殺，台股甚至在短短二個交易日下跌逾2,800點、跌幅超過13%，台股急跌過程快速洗清籌碼，台股昨（7）日收盤大漲794點，收21,295點，漲幅3.8%。
台股這波修正，出現今年波段最深跌幅，第3季台股修正波提前反應後，本益比回到合理水準，短線乖離過大後，大盤隨之反彈，半導體權值股領漲，台股出現修復行情。
這波美國就業數據遜於預期，部分受到天候影響，德州颶風影響無法工作，造成短期性失業大幅增加，使失業率跳升至4.3%，市場過度反應經濟放緩與降息預期，美債殖利率也快速下滑至3.8%以下，國際資金一度從科技、半導體股獲利出走，回檔幅度之大，觸動停損等風險機制，轉向收益資產、防禦類股。
投資建議
後市持續看好短線跌多科技股，AI終端應用雖有雜音，惟產業研發與發展趨勢持續，預料修正後，仍可望重回市場主要成長動能。
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