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富達估日本至明年中尚有2碼升息空間 不排除美元兌日圓朝向130可能

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富達國際日本價值股票團隊沒有預設目標價位，但若觀察日圓過去與美日利差相關性之歷史資料，1美元兌約140-145日圓，為大部分日本企業年初所預設的水平。本報資料照片
富達國際日本價值股票團隊沒有預設目標價位，但若觀察日圓過去與美日利差相關性之歷史資料，1美元兌約140-145日圓，為大部分日本企業年初所預設的水平。本報資料照片

日本升息且縮減購債引發日圓大幅升值，加上美國科技財報與非農數據不如預期，造成日股上周重挫逾17%，日經225指數從38,000點下殺到31,000多點，到本周才又回升到35,000點。富達投信（A00038）指出，短期預估市場仍將持續震盪，建議以重基本面選股與價值投資策略，參與日股長線走升行情。

富達國際日本價值股票團隊表示，預估日本央行將持續觀察經濟數據動態，但已上調中期通貨膨脹預估，不排除至2025年中尚有2碼（即0.5個百分點）的升息空間。若日本央行要實現中期2%之通膨目標，預估短期利率還有上揚1-2%之空間，將持續關注日本實質薪資動向、消費者動力、未來薪資談判狀況，以判斷日本通膨是否具持續性。

富達國際日本價值股票團隊沒有預設目標價位，但若觀察日圓過去與美日利差相關性之歷史資料，1美元兌約140-145日圓，為大部分日本企業年初所預設的水平。展望未來12個月，若美國通膨持續放緩，美國聯準會（Fed）如市場預期調降利率，而日本央行為控制國內通膨而調升利率，導致美日利差擴大，不排除美元兌日圓可能朝向130。但若美國通膨高於預期，外匯市場將趨於穩定。

富達國際日本價值股票團隊指出，日圓如升值，將衝擊過去受惠弱勢日圓的出口類股。富達仍認為，美國經濟軟著陸的機率較高，在此情境下，日本價值策略所布局之汽車，與美國相關的營建類景氣循環類股，可受惠美國利率下滑；但若美國經濟明顯走弱，經理團隊也將調整投資配置，增加目前已有配置的日本營建與電訊等高品質與高殖利率類股，因應不同經濟情境。

目前投資團隊已減持半導體供應鏈、工廠自動化相關持股，投資策略配置將朝向更平衡之配置；至於金融股因今年來漲幅較大，出現回檔修正，但可望受惠於日本通膨走揚與日本央行貨幣政策正常化。

升息 日圓 日本央行 日股 美國經濟 通膨

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