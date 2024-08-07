證券F4人事大風吹…傳李愛玲將轉任證交所總經理 背景曝光

證交所總經理、櫃買董總都傳出人事異動。據瞭解，證交所總經理簡立忠將轉任櫃買中心董事長，櫃買中心總經理一職將由證交所副總陳麗卿轉任。而現任櫃買中心總經理李愛玲也將異動，傳將至證交所擔任總經理。

目前櫃買中心董事長是陳永誠、總經理是李愛玲，任期都將在8月屆滿，屆滿後將卸任。

李愛玲是櫃買中心的創始員工，從基層做起，一路從專員、副組長、組長、副理、經理、上櫃審查部協理，到2014年升任主任秘書。並在2016年獲得當時的集保董事長林修銘賞識，轉升任集保結算所副總經理。2018年再「回鍋」櫃買中心擔任總經理，也是櫃買中心創立以來最年輕的總經理。這幾年帶領櫃買中心發展多項新業務，無論在推動企業上（興）櫃，或是永續發展債券市場，都有亮麗的表現，創櫃板也是由李愛玲帶領同仁創立。