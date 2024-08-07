台股7月飆新高 集中市場有交易戶數大增56.91萬戶
7月初台股飆破24000點以上的歷史高峰，吸引投資人大舉湧入股市，根據證交所統計，7月集中市場有交易戶數約453.91萬戶，比起6月的397萬戶，大幅增加56.91萬戶。
其中7月自然人成交值比重54.07%，比起6月的53.59%提高；外資成交值比重則從6月的33.62%，微降到7月的32.54%。
證交所公布的7月集中市場其他相關數據，還包括7月成交量週轉率14.03%，比6月的11.74%提升；當沖成交值占比34.22%，比6月34.75%微降；平均每日當沖戶數13萬8593戶，比6月13萬7013戶略增。
7月ETF成交值占比6.87%，比6月5.96%提高。定期定額投資金額157.92億元，比起6月的136.73億元明顯成長。顯示7月台股劇烈震盪沒有嚇退投資人，有許多投資選擇以定期定額方式分批買進。
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