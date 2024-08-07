快訊

眼鏡男爬進冷藏櫃…驚動衛生局前往稽查 好市多自主下架飲品

新北跑到新竹…紅衣嬤失蹤警苦尋4天 「小黑」今尋獲全身赤裸的她

台股7月飆新高 集中市場有交易戶數大增56.91萬戶

中央社／ 台北7日電

7月初台股飆破24000點以上的歷史高峰，吸引投資人大舉湧入股市，根據證交所統計，7月集中市場有交易戶數約453.91萬戶，比起6月的397萬戶，大幅增加56.91萬戶。

其中7月自然人成交值比重54.07%，比起6月的53.59%提高；外資成交值比重則從6月的33.62%，微降到7月的32.54%。

證交所公布的7月集中市場其他相關數據，還包括7月成交量週轉率14.03%，比6月的11.74%提升；當沖成交值占比34.22%，比6月34.75%微降；平均每日當沖戶數13萬8593戶，比6月13萬7013戶略增。

7月ETF成交值占比6.87%，比6月5.96%提高。定期定額投資金額157.92億元，比起6月的136.73億元明顯成長。顯示7月台股劇烈震盪沒有嚇退投資人，有許多投資選擇以定期定額方式分批買進。

ETF 台股 外資 定期定額 當沖 證交所

延伸閱讀

證交所、櫃買中心人事搬風！李愛玲接證交所總經理

台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇

台積電漲40元貢獻大盤325點 零股交易熱、投信連27買

台股大奇蹟日？站回2萬1 上市櫃漲停家數超過200家

相關新聞

台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇

台股5日重挫1,807點，市場關注是否出現鉅額違約交割。臺灣證券交易所7日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額7...

獨／證交所櫃買高層3人異動 證交所兩高層出任櫃買董總

證交所、櫃買中心人事大風吹 ，櫃買中心下周一（12日）將召開董事會推選現任證交所總經理簡立忠接掌董事長，櫃買中心現任總經理李愛玲...

富達估日本至明年中尚有2碼升息空間 不排除美元兌日圓朝向130可能

日本升息且縮減購債引發日圓大幅升值，加上美國科技財報與非農數據不如預期，造成日股上周重挫逾17%，日經225指數從38,...

證券F4人事大風吹…傳李愛玲將轉任證交所總經理 背景曝光

證交所總經理、櫃買董總都傳出人事異動。據瞭解，證交所總經理簡立忠將轉任櫃買中心董事長，櫃買中心總經理一職將由證交所副總陳...

台股短線急殺後反彈 里昂看好6台廠：買進績優AI股的好時點

里昂證券在最新出具的「台灣科技產業」報告中指出，近來台股短線急殺後反彈。雖然市場不確定因素仍在，但人工智慧（AI）基本面...

證交所、櫃買中心人事搬風 李愛玲接證交所總經理

櫃買董總人事掀搬風。據可靠消息指出，證交所總經理簡立忠將轉任櫃買中心董事長，櫃買中心總經理由陳麗卿升任，另櫃買中心總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。