台股5日出現史詩級重挫 但違約交割金額令人驚奇
台股5日重挫1,807點，市場關注是否出現鉅額違約交割。臺灣證券交易所7日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額7,279萬元，買賣相抵後僅207萬元，並未出現失序狀況，亦無標的達到揭露標準。
台股自7月中旬過後，受到人工智慧（AI）題材利多鈍化、國際股市漲多拉回、美國總統大選議題升溫、中東地緣政治風險、日圓升值等多項利空紛至沓來，開始進行中期修正，8月2日、5日更連續二日慘摔逾1,000點，多頭潰不成軍。
統計今年以來集中市場當沖占比，僅有五日高於四成，2日、5日分別僅有31.7%、30.7%，顯見主管機關推出當沖警示新制、強化投資人違約風險控管等管控措施，敦促投資人遵守市場秩序與強化風險意識管理後，對於防範違約交割事件具有正面效益。
以台股「T+2」交割制度來看，市場原先擔心，在5日大盤重挫且多檔個股跌停下，可能出現鉅額違約交割，但證交所資料顯示，7日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額7,279萬元，是今年第五高紀錄，買賣相抵後金額207萬元，連前30名都排不進去。
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