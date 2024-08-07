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儒鴻營收／7月年增8.6% 接單已達明年第1季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）7日公告7月營收31.35億元，年增8.6%，月減7.7%，累計前七月營收203.6億元， 年增18.34%。儒鴻表示，主要是受到兩天颱風假的影響，加上塞港，造成部分出貨遞延到下個月，從遞延金額來看，與6月相當。值得留意的是，今年儒鴻上半年布的需求相當暢旺，營收占比已逼近四成，但下半年開始成衣成長力道將更強勁，成衣的營收占比有機會回到七成。

儒鴻先前曾表示，下半年每個月營收都會在30億元之上，看好第3、第4季營運表現，目前看來，符合公司先前預期。中長期來看，隨著客戶的庫存調整已接近尾聲，預期產業景氣將持續復甦。

從儒鴻布與成衣個別表現來看，6月布的營收十分強勁，創下新高表現，不過，7月出現下滑，反倒是成衣營收7月比6月好。公司預期，成衣下半年營收比重有機會回到七成。

至於7月營收年增幅度開始收窄， 儒鴻表示，主要是去年同期基期相對高，加上颱風影響，對全年正向發展看法不變，第4季營收創下全年單季高峰亦可期待。

儒鴻訂單能見度約6個月，公司表示，目前第4季接單底定，訂單掌握度高，且已開始承接明年首季訂單，看起來整體接單動能可延續到明年。

法人表示，儒鴻上半年通路客戶復甦情況較佳，近期品牌商訂單也可望開始轉強，尤其公司開發的六個潛力新客戶，訂單快速成長，對營收的貢獻可望逐漸提高，扮演推升營收動力來源，2025年營收占比可望較2024年倍增。此外，儒鴻上半年在布料的出貨表現上相當強勁，由於布的需求比成衣早，這也顯示接下來成衣會有不錯的出貨動能。

產能方面，儒鴻在越南的自有成衣本廠稼動率滿載，並藉由外發廠商的協助擴充產能，在訂單暢旺下，第4季旺季表現可期。在新產能方面，儒鴻印尼廠9月產能全開，且該廠第4季可望開始有獲利貢獻。

儒鴻 營收

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