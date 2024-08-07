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證交所發布2023年度永續報告書 首次實現碳中和目標

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所發布中文版2023年度永續報告書，並通過BSI碳中和查證，成為全球首家達成ISO14068-1標準的交易所，彰顯對淨零碳排的堅定承諾，展現在永續發展上的領導地位。

自2018年起證交所每年出版企業社會責任報告書，2021年起更名為永續報告書。該報告書以證交所及所有子公司為報導範圍，涵蓋2023年1月1日至2023年12月31日，除依GRI準則及SASB編製，更深度導入TCFD及IFRS S2氣候相關揭露，報告書內容經會計師確信。溫室氣體排放量方面，證交所及子公司的類別一、類別二合併排放數據皆已取得第三方確信及認證；證交所個體的數據，並經BSI依據ISO 14064-1溫室氣體盤查標準查核通過，確保盤查資訊可信度。

該報告書中，證交所以構建永續市場及實踐永續責任為主軸，展現健全證券市場、創新制度商品、推動國際合作的成果，及落實綠色營運、誠信治理、社會共榮之責任。

環境面上，主要辦公區100%使用綠電、第一資訊中心安裝太陽能板及儲能設備，使再生能源比率提升，並提升機房能源使用效率、辦公區及倉庫100%使用LED燈具、減少用紙等多項節能減碳措施，成功降低溫室氣體排放。剩餘排放量則透過國際碳權核發機構Gold Standard所核發的高品質碳權抵換，實現碳中和目標。

社會面上，建構多元資訊平台，落實普惠金融，並投入超過2.5億元於社會公益及藝文活動；治理方面，提升永續發展委員會層級、縮短盤中零股行情資訊揭露間隔至5秒鐘，並於COP28簽署推動IFRS永續揭露準則宣言等。另外，響應聯合國永續發展目標（SDGs）17項中的15項，以具體行動推動永續發展。

碳中和目標的達成，是證交所在永續發展道路上的重要里程碑，未來將持續致力於ESG及淨零目標，與各界攜手合作，共同為實現永續的未來努力。為響應無紙化，本次報告書以電子方式出刊，並已公布於證交所官網。

太陽能 減碳 證交所

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