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國泰投信總經理張雍川喊話 台股沒有看空的理由

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信總經理張雍川（圖右）及00878基金經理人游日傑（圖左）看好台股後市。國泰投信／提供
國泰投信總經理張雍川（圖右）及00878基金經理人游日傑（圖左）看好台股後市。國泰投信／提供

中東情勢升溫、美失業率走高、美財報周表現低於預期，市場壞消息頻傳，國際股市面臨賣壓潮，全球投資人損失慘重，國泰投信總經理張雍川表示，台股過去在第3季大多呈現震盪走勢，這次遇到戰爭、政治及經濟衰退疑慮多個雜訊影響，拉回幅度較預期來得深，投資人應趁此時靜下心來，檢視資產配置，以9月降息機會極大來看的話，資金應會流入債市，尋找避風港。

國泰投信總經理張雍川指出，美國多個經濟數據開始呈現衰退情勢，加上國際政局不穩，接下來進入台股財報月，低檔還會有震盪，今年的父親節，很多爸爸沒辦法開心慶祝，但危機也會是轉機，呼籲投資人謹守理財紀律，定期定額投入市場，才有逢低進場的優勢，台股基本面無虞，沒有看空的理由。

國泰投信ETF研究團隊認為，去（2023）年多檔高股息ETF跑贏大盤，引發今年年初的高股息搶購熱潮，但今年上半年以來台股漲多，以市值型ETF表現較為亮麗，即使目前處在台股急跌震盪的環境中，長線來看卻是進場的不錯時機，接下來的投資方向應兼顧「防禦」與「攻擊」，股市方面，可透過高股息ETF搭配市值成長型ETF，打造攻守兼備的投資組合，並搭配部分債券ETF，作為投組的安全氣囊。

「防禦」部位的高股息ETF可配置國泰永續高股息（00878），有股息作為下檔保護；搭配「科技市值型ETF」國泰台灣5G+（00881），成分股囊括AI、Apple供應鏈，堪稱「台灣科技國家隊」，近期雖有較大的拉回，但在長線趨勢不變下，台、美股未來表現仍將重回基本面連動，現在反而是撿便宜的時機。

台灣科技國家隊從上游IC設計、中游的IC跟晶圓製造、檢測設備等，到下游封裝測試、模組跟通路等，擁有全球最完整的半導體產業聚落及分工，是將來人工智能商機的主要受惠者，00881成分股中有高達八成以上是AI及Apple關鍵供應鏈，是少數有雙A順風車，價位還在2字頭的科技市值型ETF。剛好00878和00881兩檔都是8月要除息的ETF，可留意國泰投信官網公告，最後買進日皆為8月15日。

美國經濟數據放緩，市場預期下個月可能就會開始降息，且債券ETF價格已開始反應，國泰投信總經理張雍川表示，債券ETF替投資人打包上百檔優質債券，會比購買單一公司債風險更為分散。選擇債券時，除了要看殖利率，也應留意流動性、違約率和溢價情形，包括國泰投資級公司債(00725B)或國泰20年美債(00687B)，都是目前比較推薦和熱門的標的。

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