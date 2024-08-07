台積電漲40元貢獻大盤325點 零股交易熱、投信連27買

台股今天反彈氣勢驚人，終場大漲794點，躍居史上最大漲點，收21295點，權王台積電居功厥偉，終場收今天最高920元，漲40元，漲幅4.55%，貢獻加權指數近325點。

外資今天續買超台積電7738張，連2日買超台積電達3.83萬張，投信買超1264張，投信從6月28日迄今，連續27個交易日買超台積電累計近2.63萬張。今天台積電盤中零股交易量和成交金額雖較5日和6日減少，仍居台股今天盤中零股交易量和金額首位。

美股6日延續反彈走勢，日經指數今天午盤大漲逾千點，台股今天電子權值股台積電、鴻海、聯發科領軍，多頭強漲，終場收21295.28點，大漲794.26點，創歷史最大漲點。

台積電扮演大盤反彈要角，重返900元之上，終場收今天最高920元，漲40元，漲幅4.55%，市值大增近新台幣1.04兆元。

根據統計，到今天為止，台積電單一個股市值約23.86兆元，占台股總市值比重約35.1%，台積電漲跌1元對台股大盤影響約8.12點，台積電今天收漲40元，貢獻大盤加權指數近325點。

台積電最近2個交易日反彈幅度達12.88%，漲105元，市值大增2.72兆元，小額投資人持續加碼搶進。

根據台灣證券交易所統計，台積電今天盤中零股成交股數260萬3459股，雖然較5日盤中零股成交股數1489萬9806股、6日的489萬9945股明顯下降，但仍居台股之冠；今天盤中台積電零股成交金額23.67億元，較5日的124.85億元和6日的42.48億元減少，也居台股盤中零股首位。

市場人士指出，人工智慧（AI）晶片和CoWoS先進封裝供不應求，台積電AI晶片客戶願意用更高價格下訂高階製程晶圓出貨量，預期到2025年，AI晶片所需的高階晶圓和CoWoS封裝價格將調漲10%，高效能運算（HPC）晶片晶圓價格將調漲6%，這將有助台積電2025年的整體毛利率表現。