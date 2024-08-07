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AI多頭氣勢未散 多重資產應對市場波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近期科技龍頭進行波段修正連帶影響AI相關類股表現。情境示意圖。圖／Ingimage
近期科技龍頭進行波段修正連帶影響AI相關類股表現。情境示意圖。圖／Ingimage

近期科技龍頭進行波段修正連帶影響AI相關類股表現，AI行情是否就此戛然而止？滙豐投信指出，所有的重大技術突破多有類似的基本面與科技股漲勢週期，因此AI趨勢長線仍看多。伴隨著市場評價面又回到相對更具吸引力的位置，建議投資人可透過多重資產策略布局，既可參與AI主題趨勢又可兼顧投資組合的波動防禦風險。

滙豐超核心優化多重資產基金預定基金經理人楊博翔進一步說明，回顧自1991年至今，歷史上一共有四次劃時代的新科技問世，數據顯示，在新科技問世後三年內，那斯達克綜合指數皆受惠科技技術革新而有正向表現。更關鍵的是，AI自2022年底新一代ChatGPT橫空出世至今僅一年多，顯示AI對股市產生的正面影響仍有機會延續。

若再從技術面來看亦可得到應證，2010年行動上網元年帶來後續科技股的長多趨勢，由最「上游」的晶片設計業最先受惠「中游」業者隨之接棒成為中期上漲的主力，後期行動上網則因平價化而為多數人使用後，相關的「下游」軟體與服務業者則成為最後階段的股市亮點。因此，從這段歷史經驗告訴我們，目前 AI 技術突破後所帶來的漲勢多頭氣勢未散，僅由第一階段開始進入第二階段，遠未達終點。

滙豐超核心優化多重資產基金廣納科技與基礎建設兩大主題趨勢，投資風格兼具成長與價值，在科技主流當道的趨勢下仍能兼顧基礎建設建的利基優勢。除此之外，基礎建設建的主題趨勢多元，包括公用事業、通訊與能源基礎建設等面向，其中能源相關的基礎建設近期更在科技股回檔過程中彰顯相對抗跌的角色。因此，透過股債多元配置將是參與下半年波動行情，同時掌握長期主題趨勢下的逢低布局絕佳策略。

每個劃時代新科技問世後的那斯達克漲幅。資料來源：滙豐投信、Bloomberg，資料日期：2024年6月
每個劃時代新科技問世後的那斯達克漲幅。資料來源：滙豐投信、Bloomberg，資料日期：2024年6月

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