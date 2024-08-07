台股大奇蹟日？站回2萬1 上市櫃漲停家數超過200家

台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，兩天吃下前天的跌幅，重回兩萬一千點大關。統計今日上市漲停家數共103家，上櫃漲停家數共109家，一共212家。

台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，今日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。

台積電（2330）5日一度觸及跌停，收815元，跌幅9.75%，但旋即上演大反攻，今收920元，兩天大漲105元，漲幅達12.88%。聯發科（2454）也強漲6.98%，收1,150元，AI股也回神，緯創（3231）、緯穎（6669）雙雙攻上漲停板。

依證交所資訊，統計上市漲停家數達103家，另上櫃漲停家數為109家，共212家漲停，和5日跌停逾800家大相逕庭。其中千金股有四檔漲停板，分別為信驊（5274）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）和川湖（2059）。表現較為強勢的類股中，電機機械共20家漲停板，電腦周邊共26家漲停，營建股共11檔漲停。

股王信驊7月營收首度攻上6億元、達6.01億元，創新高，月增逾19%，年增159.4%。第2季稅後純益5.08億元，季增29.92%、年增111.67%，每股純益13.43元。累計上半年稅後純益8.99億元，較去年同期大增110.54%，每股純益23.79元，遠高於去年同期的11.3元。

川湖7月營收8.8億元，創下新高，月增3.7%、年增94.3%，表現優於市場預期。第二季毛利率更衝上69.63%，創單季新高。累計上半年稅後純益28.43億元，創同期新高，年增142.5%，每股純益29.84元，超越去年獲利總和。