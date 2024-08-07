台股大漲794點僅1家跌停 中籤戶大喊賣不掉
台股連續兩天暴力反彈，7日開高走高，收在21,295.28點，上漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，櫃買市場也大漲5.23%，漲幅比集中市場還高，統計全市場，僅上市公司銘旺科（2429）跌停，由於是增資股上市買賣的第一天，中籤戶大喊賣不掉。
台股集中市場早盤以20,638.28點開出，上漲137.26點，台積電（2330）開高站上900元，以901元開出，終場收在920元，上漲40元，聯發科（2454）、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、國泰金（2882）等同步上漲，電子股、金融股、傳產股齊漲下，大盤指數一度衝達21,306.23點，大漲805.21，終場收在21,295.28點；櫃買市場則以247.83點收盤，上漲12.32點，漲幅5.23%。
台股大漲，統計上市櫃公司漲停個股達212家，但全市場則僅有銘旺科重挫跌停，股價跳空重挫到跌停的30.25元開盤，下跌3.35元，且一路鎖死到收盤，成交量只有477張。
銘旺科辦理增資，每股承銷價18.5元，承銷張數3,400張，辦理公開申購時吸引逾21萬人搶著參與抽籤，總合格件數為21萬7,779張，中籤率1.56%；投資人原本是希望有個中籤小紅包，不料7日新股撥券可以上市買賣，股價卻是重挫跌停開出，讓中籤戶大喊，一開盤就跌停，抽中也賣不掉。
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