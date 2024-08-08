日圓甜甜價不再有？日股匯市上沖下洗 短線投資注意2大觀察點

日股在歷經數日上沖下洗後，6日開盤全面上漲強反彈，究竟投資日本還是顯學嗎？日圓甜甜價不再了嗎？專家指出有兩大觀察點。

東京股市日經指數6日一度上漲3200點，漲幅超過了1990年10月達到的2677.54點大關，成為有史以來交易時間內的最大漲幅。另一方面，日本東證指數也漲逾8%。相較前一個交易日，日經指數平均下跌4451點（12.4%），創有史以來的最大跌幅。

另一方面，外匯市場也是大暴動，經歷前一日的日圓兌美元暴升，一度升到1比142價位，6日又再度回貶至146價位。

究竟，股神巴菲特進場帶動的日股榮景，在日銀升息後，面臨轉折點了嗎？還能進場嗎？而日圓的「甜甜價」是否也到盡頭了？

野村投信解讀，此次日股重挫並非是因基本面惡化或利多出盡所致，而是因為全球金融市場環境丕變，掀起資金大輪動，投資人大舉獲利了結最熱門的交易(AI及科技類股等)

回顧過去，日股高點回檔平均最大跌幅約為8%，日股截至5日，回檔跌幅已達15%，不理性的恐慌性拋售帶來進場機會，或可解釋為何隔天日股立即反彈。

事實上，日股這次上沖下洗，主要和日本央行政策有關。

3月19日，日銀（日本央行，BOJ）正式宣布結束連續實施8年的負利率政策，但日圓不升反貶，跌破市場眼鏡，在龐大的市場作空壓力下，甚至貶至38年新低，而日本財務省不惜數次砸下銀彈出手干預，根據最近一次公布數據，7 月就動用了 5.53 兆日圓 (約 368 億美元)。在美國聯準會官員鬆口放鴿，外界預料9月將啟動一波降息後，日本央行率先出手升息，也讓日圓頹勢終於反轉，來到轉捩點。

探究日銀總裁植田和男在記者會上兩大關鍵重點：一是升息幅度很小，不會對日本經濟造成太大負面影響，實質長期利率水準仍相當低。二是調整貨幣寬鬆程度是適當的，如果經濟和物價走勢符合預期，將繼續升息。

此外，植田更喊出0.5%不是升息終點，兩碼不被視為特定利率上限的偏鷹口號，讓眾多分析師紛紛調整預估假設。

經歷前一日的日圓兌美元暴升，一度升到1比142價位，6日又再度回貶至146價位。路透

日銀總裁硬起來放鷹，美日貨幣可望縮小利差

「畢竟，當日本和牛、國內物價愈來愈貴，中小企業進口成本遽升，日本國內物價上揚的通膨壓力愈來愈大。」野村投信投資長張繼文分析，原本內部預測日本央行9月才會升息，但現在提前，也是日銀「硬起來」，以及在美國聯準會降息前「先發制人」，對外界展現其魄力的宣示。

張繼文指出，在利率正常化政策下，日本國內通膨已維持三年2至3％水準，惟美國聯準會大幅度暴力式升息，加上兩年來觀光客爆買日本，諸多因素導致日圓匯率波動單向，大幅貶值一度至161，不少投機者運用美日貨幣的利息差，藉由「借日圓、買美元」讓日圓貶值壓力加劇，更讓日本財政部及央行承受極大壓力，但效果始終不彰。

依照野村投信預測，美國今年將在9月、11月各降息一次，日本也會在年底前再升息一次，若假設其各自兩升兩降一碼，那就是可縮小1%的利差。張繼文分析，過去日圓劇貶，對出口為主的企業則是千載難逢的機會財，例如豐田汽車Toyota的獲利結構有六到七成來自海外，國內貨幣匯率貶值對其獲利猶如吃到天降大補丸。

張繼文表示，由於許多日股上市的大型企業在新財年公布的的財務預測，其估算日圓匯率介於140至145間，若日圓不升破這區間，這些企業獲利不致因匯率受損，但日幣要再貶至先前161也幾乎是神話了，最理想的匯率是145至150，對於內需型及出口型企業都是能接受的「平衡」狀態。

根據日本野村資產管理團隊內部研究，日圓走勢並非完全取決於日銀貨幣政策，還包含美國降息進程，若美國降息幅度更大，則日圓將持續升值。但要提醒的是，由於日圓已脫離先前弱勢格局，日本投資主軸需要因此調整，也就是從出口相關轉為以內需類股為主，如受惠於日本通膨走揚與日本央行貨幣政策正常化金融、消費型服務業等，此外，接下來投資人應持續關注市場修正與企業財報公布情形，找尋未來風險報酬佳的投資標的。

還能投資日本嗎？注意這兩點

接下來短線有兩大觀察點，投資人可多加留意。

一、8月28日輝達將公布新財報，輝達雖然重申市場傳言會延遲出貨的Blackwell系列晶片生產計劃如常進行，並將於2024年下半年開始大規模生產，但是否會再帶動日本半導體供應鏈進一步反彈上揚，值得留意。

二、日圓匯率是否持穩回歸新常態。張繼文提醒，大部分日本企業於本年度所作的財測，參考匯率均價約在日圓兌美元140左右，短線觀察重點是匯價是否止穩在145至150間，他樂觀地表示，今年春季日本啟動新一輪勞資談判後，勞方取得數十年來最大的加薪幅度，可預期日本的國內消費力將會提升，有利於擺脫長年通貨緊縮。

（本文出自2024.08.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）