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收復五日線！ 台股上漲794點 三大法人小買7.47億元
台股7日持續向上反攻，開高走高收復五日線，終場收在21,295.28點，上漲794.26點，漲幅3.87%，成交量大減至4,433.25億元，三大法人買超7.47億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超77.95億元，投信買超104.98億元，自營商賣超（合計）19.55億元，其中自營商（自行買賣）買超4.02億元，自營商（避險）賣超23.57億元。
台股今日攻勢凌厲，繼昨日重返兩萬大關後，再站回兩萬一千點，台積電（2330）收最高920元，漲幅4.55%，僅花兩天的時間就回升至900元；聯發科（2454）收1,150元，漲幅6.98%；AI股中緯穎（6669）、緯創（3231）、信驊（5274）、川湖（2059）都攻上漲停板，不過鴻海（2317）、廣達（2382）僅小漲逾1%。傳產股以營建股、電機機械、電器電纜表現最強，機器人概念股再現攻勢，羅昇（8374）、穎漢（4562）、台灣精銳（4583）、彬台（3379）漲停。
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