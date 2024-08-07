台積電收920元、漲40元 短短3天漲105元、市值增2.72兆
台股7日收在21,295.28點，上漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，帶領大指數反攻的首要功臣為台積電（2330），最後一盤爆出5,273張買單進一步拉高股價，終場以920元收盤，上漲40元，漲幅4.54%，市值23兆8,589億元；台積電股價短短3天上漲105元，市值激增2兆7,230億元。
台股7日以20,638.28點開出，上漲137.26點，盤中高點衝達21,306.23點，大漲805.21點，主要由權王台積電領軍上攻，聯發科（2454）、鴻海（2317）等也是上漲表現，各類股中僅油電燃氣類股下跌，其餘都是上漲，大盤指數終場收在21,295.28點，上漲794.26點，漲幅3.87%。
本周台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日則寫下歷史最大漲點紀錄。
台積電早盤以901元開出，一舉衝上900元，收復5日線，最後一盤爆出5,273張買單再拉升2元股價，以當日最高的920元收盤，上漲40元，市值增加1兆373億元，貢獻大盤指數約342點。
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