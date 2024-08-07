台股漲794點創歷年最大漲點 連2日強彈1464點

台股今天開盤20638.28點，開高續攻，盤中最高曾站上21306.23點，上漲逾800點，最後收21295.28點，上漲794.26點，創台股收盤歷年最大漲點，漲幅3.87%，成交值為新台幣4433.24億元；台股連2個交易日合計1464點，強勢反彈。

台積電扮演助攻要角，鴻海、聯發科貢獻多方漲點，集中市場電子類股上漲逾4%，金融類股上漲逾1%；代表中小型股的櫃買指數上漲逾5%。

大型權值股台積電重返900元，回補5日跳空缺口，上漲4.55%，收920元；鴻海重返170元，漲1.79%，收170.5元；聯發科上漲6.98%，上漲75元，收1150元，日月光投控漲逾5%。

機器人概念股盤中表現亮眼，羅昇、穎漢、瑞軒、昆盈、所羅門都攻上漲停；工具機產業概念股也有多檔漲停，包括大量、協易機、恩德、高鋒；全球傳動漲逾9%。

電力供應概念股中雲豹能源、康舒、鈺德漲停，達能上漲7.12%。

人工智慧AI概念股包括廣達、技嘉皆收紅，緯穎、緯創分別以1950元、97.5元攻上漲停；散熱雙雄包括雙鴻、奇鋐皆上揚逾6%。