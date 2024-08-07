台股強彈794點收21,295點 台積電收920元漲40元

台股7日開高走高，終場收21,295.28點，漲794.26點、漲幅3.8%，成交金額4,433.2億元。另外，櫃買指數收漲5.2%。台積電（2330）收920元、漲40元。

在成交量排行榜中，均豪（5443）、盟立（2464）、緯創（3231）、景碩（3189）、高鋒（4510）、錸德（2349）、昆盈（2365）、所羅門（2359）紛紛爆量強攻漲停作收；大亞（1609）、大同（2371）、燿華（2367）、日月光投控（3711）、泰金寶-DR、中興電（1513）、華通（2313）等也走揚。另一方面，量多卻走弱的個股包括：聯茂（6213）、安國（8054）、中華電（2412）、兆豐金（2886）、台新金（2887）等。

統一投顧表示，美國ISM非製造業指數轉為擴張，解除經濟衰退疑慮；日圓升勢暫歇，降低全球資金去槓桿壓力。

政府接連信心喊話，經濟部6日表示，台灣經濟仍穩定成長，內外需表現皆溫，主要產業也優於其他國家，下半年仍持穩健成長態勢。主計總處資料顯示，今年第2季我國經濟成長率概估為5.09%，假設第3、第4季維持先前預估，預測今年全年成長3.91%。

融資近2日清理200億元以上，大盤融資維持率亦降至150％以下，有助籌碼沉澱，牛熊指標則呈現極度恐懼，有望顯現初步止跌訊號。

不過，外資空單維持3萬口以上，OTC指數仍持續呈現破底，現階段操作需謹慎；應嚴控持股率，汰弱留強，可優先觀察基本面佳的高殖利率概念股，中長線搭配戶外運動概念股、航空觀光及先進半導體等族群。

另可聚焦跌深電子權值股、7月營收亮麗股，如台積電、聯發科、台達電、台光電、台燿、嘉澤、日月光投控、華邦電、家登領先反彈。