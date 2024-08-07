台股暴力反彈 創歷史收盤最高漲點 上揚794點收21,295點
台股連續兩天暴力反彈，7日開高走高，一度拉升至21,306.23點，大漲805.21點，權王台積電（2330）領軍上攻，收在當日最高的920元，聯發科（2454）、鴻海（2317）等也是上漲表現，各類股中僅油電燃氣類股下跌，其餘都是上漲，大盤指數終場收在21,295.28點，上漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點。
台股7日以20,638.28點開出，上漲137.26點，台積電開高站上900元，以901元開出，終場收在920元，上漲40元，影響大盤指數約342點，聯發科、鴻海、日月光投控（3711）、國泰金（2882）等同步上漲，電子股、金融股、傳產股齊漲下，大盤指數一度衝達大漲逾800點。
台股開高走高，以21,295.28點收盤，大漲794.26點，創下收盤最大漲點紀錄，本周台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，7日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。
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