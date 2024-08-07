台股強彈逾700點網通族群勁揚 智邦昇達科盤中漲停

台股今天持續反彈，網通股普遍大漲，智邦盤中直奔498.5元漲停板，昇達科也觸及漲停290元，仲琦勁揚7.81%至27.6元，明泰股價30.85元，大漲6.74%，中磊盤中來到106元，漲6.42%，正文股價也衝至39.6元，漲4.9%。

網通廠明泰科技表示，原有越南廠營運已上軌道，越南新廠產能在2024年陸續開出，再搭配原有中國常熟及台灣生產據點，有利強化長期競爭力。

中磊電子指出，今年上半年獲利成長主要來自南亞市場及5G固定式無線接取裝置（FWA），看好印度市場成長；現階段營收占比約為北美5成、歐洲2成5、南亞與日本合計約占2成5。

昇達科統計，第2季合併營收新台幣6.48億元，創歷史新高，季增49%、年增72%，第2季各月營收也為歷年前3高。

智邦科技自結7月合併營收87.28億元，年增16.22%；1至7月底止累計合併營收為519.88億元，年增約9.88%。