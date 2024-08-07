10年期美債谷底回升...降息改3碼？達人緊盯1數據：應該不會大幅降息
前幾天美國10年期公債利率創一年的新低之後，就跌深反彈。
目前市場氛圍仍是預期聯準會九月100%降息，而因為最近的就業數據比市場預期來得差，有些學者對於未來景氣變差有所擔憂，甚至覺得聯準會應該要緊急降息，建議幅度為3碼（大家當市場資訊參考就好）。
然而，美國第二季GDP仍然強勁以及其他相關數據看來，美國的經濟並沒有確定步入衰退。
所以，九月份的降息，應該只是因為通膨降溫，而適度的調整。
我們暫時看不到，今年聯準會因為景氣快速下滑而做出大幅降息的決定。我想這也是利率暫時沒有續跌的狀況。
今天會有小非農ADP就業數據公布，也值得我們觀察。
一直追蹤新的數據，就是投資金融商品一定要做的功課，不要以為飆股明牌唾手可得，想要走捷徑的必定付出代價， 可能是被騙，也可能慘賠也學不到經驗。
真的要一直嚴肅的提醒大家啊～詐騙太猖狂惹！
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