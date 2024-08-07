自動化與機器人大展助攻 機械股20檔盤中亮燈

台股7日繼續反彈，盤中一度大漲逾700點，個股百花齊放，其中電機機械類股不論上市、上櫃，指數盤中皆大漲逾5%，更有多達20檔攻上漲停，漲停股中成交量最大的為高鋒（4510），上漲至41.6元，創下23年新高。

台股今日強彈，盤中多達1,700多家上漲，上漲超過5%的家數達820家，而電機機械類股漲勢驚人，上市盤中9檔漲停，分別是台灣精銳 （4583）、羅昇（8374）、穎漢（4562）、時碩工業（4566）、東台（4526）、元翎（4564）、大量（3167）、中砂（1560）和恩德（1528）。上櫃盤中有11檔亮燈，為金雨（4503）、慶騰（4534）、協易機（4533）、彬台（3379）、精確（3162）、高鋒、健椿（4561）、千附精密（6829 ）、福裕（4513）、易發（6425）和桓達（4549）。

機器人議題在黃仁勳提出後持續發酵，加上自動化與機器人系列大展將於8月21至24日在台北南港展覽館一、二館登場，今年展會重點聚焦在機器人與智慧自動化，都帶動電機機械類股強漲。

除了輝達布局機器人領域，特斯拉也發表人形機器人Optimus第二代（Optimus Gen 2），執行長馬斯克表示，明年將少量生產這類機器人供內部使用，預計2026年大規模生產人形機器人。

研調機構Omdia最新研究報告表示，2027年全球人形機器人出貨量將超過1萬台，2030年達3.8萬台，2024年至2030年間的年複合成長率（CAGR）高達83% ；Omdia認為，今年是人形機械人突破性發展的一年，預期人形機械人將是下一個重大的科技躍進。

高鋒今向上跳空開高，股價直衝漲停鎖死至41.6元，為23年新高。高鋒自結6月合併營收1.96億元，月增47.8%、年增7.1%，為近9個月來新高，自結前五月每股稅後純益0.14元。

和大（1536）集團董事長沈國榮在今年高鋒股東常會中宣布，旗下生產齒輪加工設備的聚大智能科技，今年底將正式併入高鋒，主要考量高鋒的加工中心機主要應用在自行車、機車等加工產業，這些產業也都要用到齒輪加工設備，未來相同客戶可以互相介紹，同一代理商也可以賣更多商品，發揮一加一大於二的綜效。