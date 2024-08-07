中低價紡織股轉機題材發燒 這檔今公布財報、股價攻頂

近期進入公布半年報旺季，中低價紡織股挾著財報轉機題材，搭上台股反彈列車。法人表示，紡織股上半年受惠產業景氣復甦，普遍較去年同期有大幅成長，部分則有土地資產題材，對財報貢獻可期，是吸引買盤的主因。

台股近期本益比修正，買盤轉進有財報題材的轉機股，包括宏和（1446）、業旺（1475）、福大（4402）、佳和（1449）、得力（1464）等中低價紡織股，7日反彈力道強勁，其中，宏和早盤即在追價買盤進場推升下，攻上漲停價位，帶動族群氣勢。

宏和將在今日公告半年報，該公司在板橋的建案「君麟」去年928檔期開始銷售，每坪成交單價站穩80萬，由於該案已完工，目前按銷售進度入帳，依照實價登錄最新資訊，132戶已登錄52戶，6月最新登錄的單筆成交總價達7,420萬，市場看好，來自不動產銷售貢獻將使宏和繳出亮眼的半年報。

另外，6日公告半年報的得力今日股價也強勁反彈，得力第2季稅後純益1.03億元，較去年同期呈現虧轉盈，單季每股純益0.25元，創七季來新高，上半年稅後純益1.56億元，較去年同期928萬元，年增1581.7%，每股純益0.38元。

得力受惠產能稼動率提高、產品組合，以及匯率因素，第2季毛利率來到22%，比去年同期的11%，提升超過十個百分點。得力表示，上半年訂單成長除了來自既有的日本客戶需求增加，也新增部分美國客戶，整體稼動率來到高檔，展望下半年，隨著去年基期增加，成長幅度雖不如上半年，但仍會優於去年同期，且呈現逐季成長，下半年稼動率預估也有八到九成。