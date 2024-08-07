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大盤下殺兩天仍漲停 這檔今爆量再創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股7日再度反彈，盤中大漲逾700點，兩天吃掉8/5的長黑棒，挑戰五日反壓，不過在大多數個股隨著大盤在8/2、8/5重挫時，工具機大廠喬福（1540）仍強鎖漲停，今更持續向上衝高，盤中上漲逾6%，創16年新高。

台股在連兩天重挫千點後，昨日止跌上漲，今盤中更大漲超過700點，兩天合計上漲逾1,300點，化解8/5的大跌，力拚站穩半年線。台積電（2330）最高一度衝至917元，盤中漲幅逾3%，回補8/2的向下跳空缺口，站上五日線。聯發科（2454）盤中也大漲逾5%，最高觸及1,145元。

喬福近日不畏大盤下殺，股價仍持續向上墊高大漲，今盤中再爆出超過5萬張大量，一度上漲至45.3元，但隨後出現獲利賣壓，漲幅縮小至6%。

喬福6月營收1.02億元，月增77.9%、年增380.3%，改寫單月營收歷史新高。喬福表示，主要因為中國大陸客戶要趕在ECFA關稅優惠中止前出貨，大陸中止ECFA早收清單後，喬福車床外銷大陸時，必須課徵8%至10%進口關稅，此舉將會墊高進口成本及報價。

喬福指出，大陸代理商及經銷商要求喬福須在6月15日之前運抵到港且完成報關，是6月營收創單月新高的主因。

不過喬福表示，喬福將減少標準機銷往大陸，且近年積極提高銷往美國市場比重，歐美營收約佔營收的60%至70%。產品部分以大型龍門、三軸及四軸以上客製化機台、五軸機及智能整合為主力，確保利潤。

台股 營收

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