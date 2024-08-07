科技股勁揚 台股漲逾700點站上21000點

美國股市經過連續3天大跌後6日收高，分析師指出，因投資人逢低承接和美國債券市場反彈所致。台股今天開盤20638.28點，開高續攻，盤中最高站上21267.11點，上漲逾700點，台積電、鴻海、聯發科貢獻多方漲點。

集中市場電子類股上漲逾4%，金融類股上漲逾1%；代表中小型股的櫃買指數上漲近5%。

大型權值股台積電重返900元，盤中上漲逾4%，鴻海重返170元，漲逾3%；聯發科上漲逾6%，日月光投控漲逾5%。

機器人概念股盤中表現亮眼，羅昇、穎漢、瑞軒、昆盈、所羅門都攻上漲停；工具機產業概念股中，大量漲停、全球傳動漲逾7%，協易機、恩德、高鋒等都漲超過5%。

電力供應概念股中雲豹能源與鈺德漲停，康舒、達能上漲超過8%。

資深證券分析師王兆立表示，今天盤中大漲逾700點，這波回檔是因日圓升值，而日本政府也出來喊話，往後不容易升息；一旦日圓穩定，恐慌氣氛短時間內也會消除。另外，今天反彈是因融資最近大減，短期有利信心稍微恢復，外資也不會這麼偏空。