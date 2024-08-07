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MSCI 季度調整展望 這2檔納入成分股機會高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

MSCI 季度調整預計在台北時間8月13日凌晨公布結果， 8月30日尾盤生效，統一投顧研究部預期，台股權重小幅調降，鈊象（3293）、健策（3653）納入成分股的機率高，但華邦電（2344）、寶成（9904）市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧研究部根據近一季台股表現、個股的自由流通率（Free Floating）與市值排名的變動，提出 MSCI 季度調整展望與預測，由於7月台灣加權指數及 MSCI 台灣指數表現位於新興市場中後段，考量 MSCI 印度指數更加強勢、新台幣走弱、外資連續3個月賣超台股、加上台灣仍有地緣政治風險變數等，預估這次的季度調整，台股權重小幅調降。

以截至7月底個股的表現來看，市值排名居前100名，自由流通比率高，且尚未納入 MSCI 成分股的個股有鈊象、健策、嘉澤（3533）、信驊（5274）、台光電（2383）、文曄（3036）、京元電子（2449）、致茂（2360）、士電（1503）、祥碩（5269）等。考量市值變化及落後成分股抽換，預估鈊象、健策納入成分股的機會較高。

觀察市值排名落後的個股，華邦電、寶成排名分別為 110 名及 106 名，市值排名跌破百名之外，其中華邦電外資持股比率較上季持續下降；華邦電、寶成需提防有遭到移除的風險。

MSCI 華邦電

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