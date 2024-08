熊市將席捲而來？ 外資法人：不太可能

近期全球股市動盪的主要因素主要是持續疲軟的經濟數據、日圓飆升和中東緊張局勢加劇,以及投資人情緒的轉變。德意志資產管理集團(DWS)表示,全面的熊市不太可能出現。

展望後市,DWS預期,聯準會可能用漸進的方式,可能從9月開始,在未來幾個月內降息3次,每次降息25個基點。另外,雖然不樂見美國經濟衰退,但也不能完全排除這種可能性。

其中,截至7日,債券市場10年期公債殖利率為3.88%,已經反映出經濟衰退的可能性較高。然而,即便經濟衰退成真,考慮到經濟的整體實力和市場公司穩健的資產負債表,經濟衰退也可能是溫和的。

根據DWS對經濟的預測,預計不會出現徹底的熊市(定義:股市下跌20%或以上),並引用價值投資之父、股神巴菲特的老師班傑明.葛拉漢(Benjamin Graham)的名言:「異常良好或異常糟糕的狀況不會永遠持續下去」(Abnormally good or abnormally bad conditions do not last forever.),同時建議投資人近期積極關注市場動向。

DWS補充,市場開始意識到,「壞消息就是好消息」的股市俗諺已不再適用,因此「壞消息就是壞消息」較趨近於現實。除了上周五(2日)的相關負面消息外,季節性低流動性也是市場低迷的原因之一。