熊市將席捲而來？ 外資法人：不太可能

近期全球股市動盪的主要因素主要是持續疲軟的經濟數據、日圓飆升和中東緊張局勢加劇，以及投資人情緒的轉變。德意志資產管理集團（DWS）表示，全面的熊市不太可能出現。

展望後市，DWS預期，聯準會可能用漸進的方式，可能從9月開始，在未來幾個月內降息3次，每次降息25個基點。另外，雖然不樂見美國經濟衰退，但也不能完全排除這種可能性。

其中，截至7日，債券市場10年期公債殖利率為3.88%，已經反映出經濟衰退的可能性較高。然而，即便經濟衰退成真，考慮到經濟的整體實力和市場公司穩健的資產負債表，經濟衰退也可能是溫和的。

根據DWS對經濟的預測，預計不會出現徹底的熊市（定義：股市下跌20%或以上），並引用價值投資之父、股神巴菲特的老師班傑明．葛拉漢（Benjamin Graham）的名言：「異常良好或異常糟糕的狀況不會永遠持續下去」（Abnormally good or abnormally bad conditions do not last forever.），同時建議投資人近期積極關注市場動向。

DWS補充，市場開始意識到，「壞消息就是好消息」的股市俗諺已不再適用，因此「壞消息就是壞消息」較趨近於現實。除了上周五（2日）的相關負面消息外，季節性低流動性也是市場低迷的原因之一。