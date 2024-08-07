MSCI 季度調整即將公布 名師預測：權重調整後「三大影響」

MSCI季度調整結果將於台北時間8月13日凌晨公布，並於8月30日尾盤生效。根據台股近期表現、個股自由流通率與市值排名的變動，統一投顧董事長黎方國預測，此次調整可能對台股帶來三大影響，建議投資人需密切關注相關變動，以利在市場波動中做出及時應對。

黎方國表示，首先台股權重可能小幅調降。他指出，2024年7月，台灣加權指數及MSCI台灣指數表現位於新興市場中後段，相較之下，MSCI印度指數表現更為強勢。

此外，台幣持續貶值，外資已連續三個月賣超台股，再加上台灣的地緣政治風險，該因素共同導致台股在此次調整中面臨權重下調的可能。

其次，鈊象（3293）與健策（3653）有望納入MSCI成分股。根據市值排名和自由流通比率的變化，鈊象和健策在此次季度調整中被納入MSCI成分股的機會較高。其他尚未納入但具備相同潛力的個股包括：嘉澤（3533）、信驊（5274）、台光電（2383）、文曄（3036）、京元電子（2449）、致茂（2360）、士電（1503）及祥碩（5269）等。

最後，華邦電（2344）與寶成（9904）需提防被移除的風險。華邦電和寶成市值排名已落至百名之外，尤其是華邦電，其外資持股比率較上季持續下降，需警惕本次調整中遭到移除的可能性。