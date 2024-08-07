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矽統換股併紘康 紘康飆漲停 2.8萬張排隊等著買
老牌IC設計廠矽統（2363）宣布，將以換股方式取得IC設計廠紘康（6457）全數股權，換股比為1股紘康普通股換發矽統0.8713股，兩家公司在停止交易一天後7日恢復買賣，早盤同步開高，紘康更是直接飆上漲停54.1元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過2.8萬張。
矽統將發行2,775萬5,080股新股進行換股併購，以矽統5日收盤價66.7元計算，市值約18.5億元，溢價約18%，雙方暫訂股份轉換基準日為2025年1月1日，合併後，以矽統為存續公司，紘康將下櫃。
紘康2007年成立，根據官網資料，主要股東為董事長兼總經理趙伯寅與家人，合計持股近10%；另一位大股東為自然人劉博文，今年初辭任董事，持股比率約7.25%；矽統與紘康預計10月9日召開股臨會討論這件合併案，完成股份轉換後，矽統總發行股份將增加至5億1,498萬8,161股。
矽統與紘康6日停止交易，在換股合併宣布後，7日股價同步大漲，矽統以67.9元開高後一度衝達72.9元，盤中漲幅逾6%；紘康則是直接以漲停54.1元開出後鎖死，排隊買單超過2.8萬張。
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