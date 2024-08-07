台積電開高21元重返900元之上 台股早盤漲逾200點

台股7日開盤指數為20,638.28點，上漲137.26點，早盤漲逾200點，來到20,836.66點。台積電（2330）開盤價為901元，上漲21元。

群益投顧表示，大盤盤中創低翻漲收紅，拉出近700點長下影線，展現止跌企圖，上市櫃融資續大減221億元，有利形成短底機會。惟外在利空因素未全排除，中線結構調整不變，依技術面適度搶短因應，嚴格做好風險控管。

操作題材可留意：

1.中東局勢恐再升級，五大航商醞釀漲價─巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領袖遇刺身亡，情報顯示伊朗將對以色列展開報復攻擊，美、英、法等國疾呼公民離開黎巴嫩，中東局勢恐再升級，傳全球五大航商正醞釀在8月中旬調漲北美線運價。

2.日本央行不再放鴿，日元升值受惠股喜─日銀意外升息並表示可能繼續升息，宣告弱勢日元已到盡頭，帶動日元強勁升值，台灣與日本具重疊性的產業，如被動元件、光學鏡頭、軟板、汽車零組件、工具機等，外銷競爭力可望獲提升。

周二（6日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為38,997.66點，上漲294.39點、漲幅0.76%；S&P500指數上漲1.04%；那斯達克指數上漲1.03%；費半指數漲1.06%。台積電ADR收盤勁揚5%，收盤報每股155.39元，換算並折合台幣後為每1,016.59股元，較台北交易股票溢價率為15.52%。

Fed官員談話稍微緩解經濟衰退疑慮，美股四大指數反彈收紅，但幅度都只有1%上下。有景氣金絲雀之稱的開拓重工公布財報釋利多，股價上漲逾3%；輝達上漲3.78%；但遭股神大砍持股的蘋果持續收低0.97%。

三大法人周集中市場合計買超269.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超247.7億元，投信買超139.3億元，自營商（自行買賣）賣超29.2億元，自營商（避險）賣超87.8億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，8月W1週選價平近九檔賣權最大未平倉上升500點至20,400點，買權最大未平倉上升100點至20,800 點，最大OI區間上移偏多。期貨方面，外資夜盤大幅減碼7,065口空單，日盤則加碼1,855口空單，未平倉淨空單降至34,760 口；十大特定法人大幅減碼5,109口空單至16,589口。