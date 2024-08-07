大盤2萬點震盪...是底部還起跌點？專家7大股海生存法則：現在學教訓

看到股市最近創下大跌的各項歷史紀錄，很少人不會心慌慌的，尤其中東戰爭危機、美國經濟隱憂也來參一腳，媒體、股市名嘴再加油添醋一下，恐怕對股市舉白旗的投資人就更多了。

其實，在過去多個歷史的軌跡之下，股市下跌幅度超過20%以上時，就算是符合了空頭市場的定義，台股指數從最高點的24416點，下跌到8月6日盤中最低點19662點，跌幅19.5%，已經很接近20%，此刻投資人的資金面、心理面該如何因應呢？先來看以下七大不變的法則吧！

一、基本面是最佳支柱

台積電從7月中的最高價1080元，下跌到這次盤中的最低價813元（距離三個月前的起漲價802元，只相差11元而已），短短一個月的跌幅高達24%，的確也已經符合空頭市場「下跌20%以上」的定義。

但是如果台積電的未來獲利仍強、產業景氣也沒那麼弱時，股價向下修正了20%，反而會是絕佳的分批買進時機。所以「定義，只是定義」，一切還是要看個股的獲利能力而定。

二、樂觀期待值會下修

在這波股價大跌之前，有外資預測台積電未來三年的獲利可以賺到5~7個資本額，搭配20倍的本益比（股價÷每股盈餘）計算，預估股價就會上看1000~1400元。

假設股市變成了空頭市場，那麼個股本益比的期待值（例如20變15倍）、每股盈餘的預估，當然也就跟著往下修正，只不過你仍然不知道會向下修正到什麼地步。

所以只有分批買進，才能因應、及有效降低股市一再修正個股本益比期待值的不安定風險。

三、分批買、分散風險

這裡一再強調「分批買進」股票的做法，其實概念就像是定期定額買基金的意思，因為你永遠不會知道空頭市場、股價下跌的趨勢何時結束，所以才要分批、一段時間就買一點、買一點，既不會錯過低檔買進的機會，也不會有單一時間賭上大筆資金的風險。

四、買零股、買基金

問題來了，有這麼多錢可以分批買進嗎？買整張股票的金額太高，那就買個股的零股，或是相關類股的基金、ETF，價格都是相對平易近人的；或是每隔長一點的時間才買一張。

五、絕不用融資買股

融資（借錢）買股票是短線投機客用在多頭市場時，買了股票有賺錢就跑，不適合一般投資人在空頭市場逢低買進股票之用。

因為你永遠不會知道空頭市場會跌到什麼程度，借來投資的錢會卡住多久？利息要付多久？這樣會讓你沒辦法好好做出正確的投資判斷。

六、閒錢才能買

除了不用借來的錢買股票，想要在空頭市場分批買進股票，也必須要用自有的閒置資金、短期用不到的錢才行，免得股價一直下跌、家裡缺錢就要賠錢賣股票過活。

七、維持現金流

不管現在是多頭還是空頭市場，投資人都要有「現金流」的觀念，也就是讓自己的財務維持著每個月或每季都有現金存進銀行帳戶裡，這個現金流來源可以是薪資結餘、定存利息、股票股息、ETF配息或租金收入等，當然金額是越高越好，這樣就比較不必擔心股市要跌多久？沒錢逢低加碼，怎麼辦？

當然，以上的七大投資觀念在你準備投入股票市場之前，就應該做好心理準備或要有清楚的認知；如果沒有，也沒關係，正好趁著這次破紀錄的大跌，好好的修煉、學習起來，對於未來更長的投資收益一定大有幫助。

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