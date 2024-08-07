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美股收高 法人：台股短線跌深反彈或將延續

中央社／ 台北7日電

台股6日上演報復性反彈，重回2萬點大關，終場上漲670.14點，收20501.02點，美股經過連3天下跌後6日收高。法人認為，指數短線跌深反彈或將延續，仍須提防外資賣壓。

凱基投顧指出，6日台股終場留長下影線並收紅K棒，指數短線或有機會持續跌深反彈。但全球資金朝避險資產移動的風險仍存在，即便台股出現跌深反彈，須提防外資賣壓，上檔週一向下跳空缺口下緣20982點附近，依然有沉重壓力，下檔支撐暫看年線19025點附近。

美國股市經過連續3天大跌後6日收高，分析師指出，這是因為投資人逢低承接和美國債券市場反彈所致。

道瓊工業指數上漲294.39點或0.76%，收38997.66點，標準普爾指數揚升53.70點或1.04%，收5240.03點；那斯達克指數上漲166.78點或1.03%，收16366.86點，費城半導體指數上漲48.12點或1.06%，收4567.57點。

台股6日收復2萬大關，三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超262.66億元；其中自營商賣超117.13億元，投信買超135.87億元，外資及陸資買超243.92億元。

台積電6日扮演帶動台股反彈要角，午盤最高攻抵895元，漲80元，大漲9.8%，逼近漲停價896元，創史上盤中最大漲點。終場收在880元，上漲65元，也創下台積電收盤單日最大漲點，漲幅7.98%，市值大增1.68兆元，成交量放大至近10.27萬張。

台股 外資

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