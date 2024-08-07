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台股2萬點震盪...該空手或撿便宜？達人「市值型ETF成本高」：沒那麼多早知道

聯合新聞網／ Andyworld理財&家庭記事簿
台股6日止跌，指數回守2萬點大關，但前兩天重挫，違約交割金額6日大增至2.4億元，7日恐怕更多。台股示意圖／聯合報系資料照
台股6日止跌，指數回守2萬點大關，但前兩天重挫，違約交割金額6日大增至2.4億元，7日恐怕更多。台股示意圖／聯合報系資料照

＊原文發文時間為8月6日

昨（5）日台股大跌1800多點，我實際上撿了四檔股票，類別上三檔ETF，一檔個股，數量上有些是零股，有些是整張，用途上有些是存股，有些是價差，更有一個是試驗性質，方便日後寫文章跟大家分享。

然而千算萬算都沒算到，昨天台股跌成那樣，晚上的美股也不好看，卻沒想到今天的台股來個反轉，收復兩萬點，雖然這陣子的漲幅不如跌幅，但總算讓人鬆一口氣。

在台股跌到七葷八素之際，有些馬後炮的聲音傳出來，景氣燈號亮紅燈就該賣股票減碼了，放到現在整個獲利都吐回去了吧！？其實現實社會上哪有這麼多的「早知道」呢！

我的經驗是，市值型ETF跟多年前來比較，股價已經被墊高不少，若是沒有用到錢，放著成長是一個不錯的選擇，不然日後要買回來的話，成本會被墊高不少。但是有許多喜歡價差的投資人，選擇要在高檔出清，在空頭來臨時把現金握在手上才有安全感，這也是個人的選擇。

每個都是適合自己的選擇，沒有好壞對錯，能夠心安理得最重要。有時候不要太執著別人的作法或建議，找到適合自己的操作方式才是重要。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Andyworld理財&家庭記事簿授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 市值型 美股

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