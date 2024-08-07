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跌1807點帳上少741.9萬…能來個四波都不會有虧損！ 肥羊：1千萬借不到槓桿開不了

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股市爆料同學會．金融股肥羊】

看到新聞後，才知道為啥我的借1000萬提案，會被元大否決，槓桿開太大果然不行，不過被記者稱為少年股神，我還真是有點不好意思，果然頭髮烏黑亮麗，就是很容易被當成年輕人，我等等還要去參加醫學系的新生訓練喔

目前只剩8.9的中信金200萬現金股利，如果這些錢也打光，以後就是每天修身養性，陪黑嘉嘉下圍棋了，我維持率是170%，手上還有5000萬股票可以擔保，穩啦，昨（5日）天的損失是741.9萬，這種程度的大跌，我可以硬吃4發，而不造成任何的虧損

很多人詢問，肥羊王為何不先撤退呢，這時落跑是有點顏面無光，但獲利還是實打實的，因為肥羊王永不撤退，堅決站在砲火最猛烈的位置，遇到問題要想辦法解決，逃跑是不可能改變任何的局勢，我就是支撐股市的最後棟樑

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

槓桿 現金股利

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