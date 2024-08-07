台股反彈 法人：盤勢須先止穩

美股五日跌勢趨緩，亞股昨天由最先開盤的日股止跌，南韓股市也開高，台北股市歷經只有更崩沒有最崩的震撼教育後，暫時止住跌勢，以二萬三四四點開盤，盤中一度下探至一萬九六六二點，再逐步回彈走揚，終場以二萬五○一點作收，上漲六七○點、漲幅百分之三點三八，成交量六三九九億元。日股收漲百分之十點二三，韓股也上漲百分之三點三。

台股昨天開盤指數大力彈升，但隨即空方力道出場打壓，指數下殺一度跌破平盤，最多下跌一三二點，改寫本波段回檔指數新低，但隨即買盤出籠，指數逐步回升，留下六八二點的長下影線。

華南投顧董事長儲祥生表示，投資人先不要想太多，盤勢得要先止穩再說，否則無法建立市場信心，台股可能在此先止住跌勢後震盪，昨天盤中低點一萬九六二二點未來幾天都要能守住不破。

權值股表現方面，台積電收八八○元，大漲六十五元、漲幅百分之七點九八；鴻海上下震盪後收一六七點五元，小跌○點五元；聯發科開盤以一○九○元強勢漲停，但以一○七五元作收，大漲八十四元。

三大法人昨買超二六二點六億元，其中自營商繼續賣超一一七億元，投信繼續買超一三五點八億元，外資則轉賣為買，買超二四三點九億元；值得注意的是，外資買超前三名不是個股，而是國泰二十年美債、元大美債二十正二、元大美債二十年等美債ＥＴＦ，台積電排第四，明顯出現外資布局美債動向。

大盤重挫，市場擔心的違約交割果然出現，證交所昨統計買賣的違約交割金額為二點四億元，材料｜ＫＹ及國巨均達違約資訊揭露門檻，其中材料｜ＫＹ違約金額一億五八七二萬元，通報券商為國票安和及華南古亭；國巨違約金額四六八二萬元，通報券商為國票安和。證交所表示，買賣互抵後金額僅一八二四萬元，實質影響相對有限，交割風險在可控管範圍。

不過，證交所的交易是Ｔ+２制度，買賣股票兩天後若帳戶餘額不足、扣款失敗，就會發生違約交割。台股周一暴跌一八○七點，今天公布違約交割金額恐怕會更多。

證交所數據顯示，五日擔保維持率降到百分之一五三點七四，外資借券賣出占交易量比重則走低到百分之三點三四，與二日相比，維持率大降十個百分點，外資借賣比則走低○點一九個百分點，前者顯示散戶融資斷頭增加，後者則反映外資借券做空力道趨緩。券商主管說，這兩大數據也反映台股五日殺盤力道，主要來自散戶的融資斷頭而非外資砍股。

金管會證期局主秘尚光琪說，要啟動穩定措施的情境，並非考慮單一指標做要件，而是要依照國際情勢、市場環境綜合考量。過去每次救市情境，也都是依照當時市況做綜合考量。