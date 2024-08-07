法人：三大反彈訊號亮了

台股昨（6）日暴力反彈，寫下史上第二大單日漲點後，法人圈預期，後市可以留意重要反彈訊號，包括技術面出現長達逾800點、史上最長下影線等三大焦點。

綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰看法，台股目前盤勢出現三大轉折焦點，主要就是橫陳在上方的三大向下跳空缺口，也是目前三大壓力區，首先，台股若能回補上檔第一道缺口21,636~20,982點時，意味探底危機解除。

其次，若再回補上檔第二道缺口22,465~22,141點，意味台股將由跌深反彈變為波段回升走勢；三，若盤勢進一步回補上檔第三道缺口22,514~22,206點，意味台股已完全重返多頭格局，有機會上攻24,416點歷史新高。

至於這三大盤勢轉折焦點能否克服，宜注意四大反彈訊號：一，昨日日K線破底時出量收腳，下影線長達838點，且成交量較5日均量多出約二成，頗有底部大量換手跡象。二，觀察融資減肥，在前日大減182.8億元後，昨日再大減163億元，有助市場籌碼回歸穩定。

三，隨日圓止升回穩，外資買盤開始回流，同時在台指期未平倉爭空單已連二減降至3.5萬口，若持續下降，有助台股持續反彈。