投信兩大咖 發聲挺台股

台股連兩天跌逾千點，昨（6）日又大彈670點，盤中震盪高達1,088點，行情宛若坐上雲霄飛車。對此，有「台股多頭總司令」之稱的國泰投信董事長張錫認為，台股具備五大利多，尤其跌深就是最大利多，建議投資人穩住腳步把握低檔進場機會；投信投顧公會理事長劉宗聖也認為，修正後長期投資價值浮現，定期定額不要輕易停扣。

針對台股近期大幅修正，張錫表示，短空因素引發市場恐慌，但AI趨勢未變，以資產管理業者角度來看，此時低點，正是檢視企業基本面最佳時間，也是投資人可以分批撿便宜的好機會。

張錫提到，台股史詩級下修，除中東情勢，主要是受到三大因素影響：一，美國經濟衰退疑慮；二，日央行升息日圓大幅升值；三，川普發布台灣搶走美國晶片生意。

不過張錫指出，危機就是轉機，台股短線跌幅已深，再下探機率有限，但籌碼仍需時間整理，預料8月行情維持震盪。

在基本面、資金面良好狀況下，台股具備五大利多：首先，最大利多就是急殺且跌深，高低點高達19.4%。

二，AI趨勢未變，台灣有AI+半導體供應鏈國家隊，近期市場傳言輝達Blackwell有瑕疵延後出貨，但張錫重申，這原本就是計畫明年才會大量出貨。

三，金融股上半年獲利能力大爆發，且美聯準會9月若開始降息，對壽險業避險成本下降，更是好消息；四，台股ETF投資人高達922萬人，規模超過2兆，是穩定台股支柱之一。

五，預計聯準會今年降息2-3碼，有利資金行情。

投信投顧公會理事長劉宗聖建議投資人面對市場波動時，應冷靜以對，因為行情有漲有跌，修正後代表有長期投資價值浮現，而採取定期定額投資的人一定要謹守紀律，不要輕易停扣。