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7月券商「不限用途借貸」 飆2,913億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會昨（6）日統計，7月底券商承作「不限用途款項借貸」餘額達2,913億元，撥款量超乎市場原預期千億元水準；券商圈示警，這象徵散戶借錢買股的「不限用途款項借貸」量大，當台股再度崩跌時，恐成為新一波斷頭賣壓潮，加重台股跌勢。

所謂「不限用途款項借貸」是指投資人可拿股票、債券、存款等作擔保品抵押給券商借錢，與一般信用交易類似，但資金用途不限買股，也有一個「擔保維持率」。

市場盛傳，這波資金行情帶動股市大漲，是散戶積極與券商借「不限用途」，不限用途款項借貸利率僅2%左右，比融資利率6%低，其中有兩檔股票幾乎借到「滿額」，第一名是鴻海，第二名是台積電。

這樣會引發甚麼效果？一、當台股下跌，這些被「借滿額」的權值股，會因散戶無法補錢釀一波斷頭潮，權值股更加重台股跌勢，扮演「助跌」角色，二、多數散戶借「不限用途」，會抵押A股票借錢，再去買B股票，連環效果賣壓潮更大。

台股 散戶 股票

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