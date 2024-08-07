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暴力式反彈…台股三金救場 大盤漲點史上第二大

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

台股昨（6）日上演大怒神，跳空開高後又急殺翻黑，隨後在投信、政府基金進場拉抬、加上外資回補247.7億元下，拉升指數暴力反彈，終場大漲670點、為史上第二大單日漲點，收在20,501點，指數高低震盪達1,088點，為史上第三大震盪點數。

台股在昨日反彈後，行情是否將危為安？第一金投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑分析，台股目前在投信、政府基金大力進場中，已釋放底部已初步浮現的重要訊號。

台股觀盤重點與後市展望
台股觀盤重點與後市展望

相關利空包括日圓、輝達、英特爾等利空都已經反應，加上融資等市場浮額逐漸清洗，台股將重回正常的漲跌軌道，後續將視上市櫃公司7月營收、第2季財報表現而定。

三大法人合計買超台股269.9億元，其中外資在上周五、本周一合計大賣逾1,600億元後，昨日反手加碼買超247.7億元，其中台積電（2330）就買超265億元；投信則買超139.3億元、連25買；自營商則賣超117.1億元。八大公股行庫則逢高調節23億元，為後市保留護盤銀彈。

台股昨日早盤在美股電子盤、及日韓股市同步大漲帶動下，報復性大漲810點，但受法人、散戶停損等賣壓衝擊，指數跳水走低由紅翻黑。不過，在投信業持續買超力挺，加上包括勞退基金在內的政府基金進場拉抬，特別是台積電盤中衝上895元、只差一檔就漲停下，帶動大盤最高來到20,751點、大漲921點，終場收在20,501點，上漲670點，成交量為6,524億元。

展望後市，專家建議，跌深反彈、遭錯殺的兩大族群，將是短線盤面主流，包括IC設計、半導體等，加上目前基本面無虞的AI供應鏈，以及股價基期已低的原物料等，都是法人矚目的焦點。

台積電 台股

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