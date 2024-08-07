少年股神翻車 違約交割爆2.3億元…連兩日大跌效應顯現

台股2日、5日短短兩天暴跌2,811點，又傳當沖「少年股神」翻車事件。臺灣證券交易所昨（6）日統計，6日證券商申報投資人違約金額的買進、賣出合計總金額2.39億元，買賣相抵後1,824.1萬元，達申報違約交割個股有兩檔，分別是材料-KY（4763）、國巨（2327），金額各為1.58億元、4,682.1萬元。

其中，材料-KY的1.58億元是自證交所官網公告違約交割資訊以來，單日違約金額次高，僅次於今年7月23日台積電的2.27億元。材料-KY違約交割申報券商是國票證券安和分公司、華南永昌證券古亭分公司；國巨則來自國票證券安和分公司。

台股接連遭受美國科技股拉回、美國就業數據不佳導致市場擔憂經濟衰退，輝達GB200大量出貨恐推遲，中東局勢緊張等重擊，在2日大跌1,004點，5日進一步重挫1,807點，兩天內暴跌2,811點，5日多達801家上市櫃公司跌停板，投資人想賣都賣不掉，依台股「T+2」交割制度推算，之前兩個交易日接連大跌效應正在顯現。

台新投顧副總經理黃文清分析，成交量大、股價波動大個股，較易被選為當沖標的，若投資人槓桿倍數太大，較易受股市接連拉回影響。

以證交所近年統計數字來看，昨天違約買進加計賣出金額2.39億元，是7月23日3.2億元以來新高，至於買賣相抵後金額1,824萬元，亦為今年7月23日以來高點。今天是否會反應5日多檔個股跌停衝擊，值得留意。

不過，證交所強調，6日集中市場整體交割秩序正常，證券商交割情況良好，應屆交割款券均準時完成；投資人交割部分，經統計證券商申報投資人違約金額（買賣合計）雖增加至2.39億元，但買賣互抵後金額「僅」1,824 萬元，影響有限。

證交所指出，集中市場已有嚴謹完整的防範鉅額違約機制，及交割結算基金保障交割安全，皆在可控管範圍。